"Вы - герои! Сильные и непокоренные!" - Лукашенко обратился к ветеранам

В Беларуси никому не позволят переписать героическую историю советского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"В праздничный день 9 Мая мы вновь поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, присоединимся, конечно же, к акции "Беларусь помнит". Эти традиции продолжат наши дети и внуки, правнуки. Вот для чего мы сегодня собрались и для чего мы все это делаем. И мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Мы ведь не одиноки в этом. Сделаем все, чтобы быть достойными наших дорогих ветеранов - подлинных патриотов и лучших сынов нашего Отечества", - сказал Александр Лукашенко.

Особые слова глава государства адресовал ветеранам: "Вы - герои! Сильные и непокоренные!"

Президент подчеркнул, что величие совершенного подвига придает детям, внукам и правнукам ветеранов силы для новых достижений во имя мира на родной земле. "Нижайший вам поклон", - сказал Александр Лукашенко.