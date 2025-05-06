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"Вы - герои! Сильные и непокоренные!" - Лукашенко обратился к ветеранам
В Беларуси никому не позволят переписать героическую историю советского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"В праздничный день 9 Мая мы вновь поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, присоединимся, конечно же, к акции "Беларусь помнит". Эти традиции продолжат наши дети и внуки, правнуки. Вот для чего мы сегодня собрались и для чего мы все это делаем. И мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Мы ведь не одиноки в этом. Сделаем все, чтобы быть достойными наших дорогих ветеранов - подлинных патриотов и лучших сынов нашего Отечества", - сказал Александр Лукашенко.
Особые слова глава государства адресовал ветеранам: "Вы - герои! Сильные и непокоренные!"
Президент подчеркнул, что величие совершенного подвига придает детям, внукам и правнукам ветеранов силы для новых достижений во имя мира на родной земле. "Нижайший вам поклон", - сказал Александр Лукашенко.
В завершение Александр Лукашенко поздравил всех с Днем нашей Победы. "В родной Беларуси на святой земле будет всегда вечная память погибшим. Будет всегда честь и слава народу-победителю. С юбилеем Победы вас, белорусы, наших гостей, тех, кто к нам относится с добротой и любовью. Мира, благополучия и процветания нашей родной Беларуси!" - пожелал он.