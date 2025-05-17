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"Высокая миссия". Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, - говорится в поздравлении. - Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей".
Глава государства выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.
Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому здоровья, благополучия и Божьей благодати во всех делах.