"Высокая миссия". Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Льва XIV с днем интронизации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Избрание на пост в этот непростой период глобальных противоречий сегодня приобретает особое значение, - говорится в поздравлении. - Ваш призыв к международному сообществу полностью соответствует позиции Беларуси, которая всегда выступает за мир и согласие между народами. Только совместными усилиями можно достичь общих целей".

Глава государства выразил уверенность, что высокая миссия Льва XIV во главе Католической церкви будет способствовать углублению межконфессионального диалога и сохранению христианских ценностей.