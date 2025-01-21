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"Взяли на себя основной груз" - Лукашенко поблагодарил ЦИК и членов избиркомов

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Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил ЦИК и членов избирательных комиссий на местах. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Сергеем Лебедевым, сообщает БЕЛТА.

Выборы Президента Беларуси: в голосовании приняли участие 85,69 % избирателей

"Пользуясь случаем, что я после выборов впервые встречаюсь и появляюсь на экранах, я хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Это они взяли на себя основной груз. В целом они выполнили достойно свою миссию. Это характеризует не только власть, но и белорусский народ", - заявил белорусский лидер.

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