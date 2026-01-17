Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Закулисье кадрового дня у Президента Беларуси в проекте "Время Первого"

Закулисье кадрового дня у Президента: почему Александр Лукашенко назначил в Витебскую область губернатором именно экс-посла Беларуси в России? И какая работа ждет прежнего руководителя региона? Ситуация на границе и разговор Александра Лукашенко с силовиками.

А также покажем самые красивые кадры с новогоднего приема от имени Президента. Смотрите в воскресенье "Время Первого" в "Главном эфире".

