Закулисье кадрового дня у Президента Беларуси в проекте "Время Первого"
Автор:Редакция news.by
Закулисье кадрового дня у Президента: почему Александр Лукашенко назначил в Витебскую область губернатором именно экс-посла Беларуси в России? И какая работа ждет прежнего руководителя региона? Ситуация на границе и разговор Александра Лукашенко с силовиками.
А также покажем самые красивые кадры с новогоднего приема от имени Президента. Смотрите в воскресенье "Время Первого" в "Главном эфире".