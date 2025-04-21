"Защитник простого человека". Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи со смертью Папы Римского Франциска. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"В Беларуси с чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы Римского Франциска. Многолетнее служение Франциска Христу было насыщенно любовью к пастве, всем людям, всему миру. Как настоящий гуманист и защитник интересов простого человека Понтифик внес неоценимый вклад в дело обеспечения социального равенства и справедливости. Деятельность Папы Римского стала свидетельством глубокой веры, мудрости и гуманизма", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что для всех, кто имел честь встретиться с Его Святейшеством, он навсегда останется примером смелости, достоинства и верности христианским идеалам.