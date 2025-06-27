Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 27 июня во Дворце Независимости

27 июня с самого утра пресс-центр Дворца Независимости, как и сам дворец, стал активно наполняться людьми - представителями курирующих служб, офицерами по безопасности, дипломатами, членами делегаций, операторами и журналистами. Внимание событию - заседанию Высшего Евразийского экономического совета - было уделено максимальное. Минск в очередной раз подтвердил свой статус международной площадки для обсуждения будущего в регионе.

Саммит ЕАЭС стал логичным продолжением Евразийского экономического форума, который в четверг, 26 июня, Беларусь приняла на новой площадке "БелЭкспо". Участники из 33 стран и заявления уже прибывших президентов союза были темой номер один в инфополе.

Темы, которые поднимали эксперты и главы государств по ЕАЭС, - это внутренняя повестка, она была приоритетом. Но судя по тому, какое внимание проявляют сейчас третьи государства к функционированию ЕАЭС, у него многое впереди.

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Основной состав ЕАЭС - лидеры стран "пятерки" - прибывали по расписанию протокола. Первым во Дворец Независимости приехал глава Казахстана. За ним лидер Кыргызстана - буквально с двухминутной разницей во времени, и далее прибыл глава Российской Федерации Владимир Путин.

С этого момента практически и началась работа. Сначала лидеры попозировали для камер: это обязательная процедура - совместное фото на саммитах.

Дальше политики переместились для заседания в узком составе. Александр Лукашенко коротко подвел итоги состоявшейся накануне пленарной сессии. Президент Беларуси напомнил о том, что в союзе завершается реализация совместной программы, которая была разработана до 2025 года. Сейчас ее нужно будет принять, усвоив недостатки и стараясь избежать их в будущем.

"В этом году должна быть принята дорожная карта совместных действий на следующий период - уже для реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в нашем союзе. Соответствующий план мероприятий будет утвержден на уровне Совета ЕЭК, а затем представлен Высшему совету и рассмотрен на заседании в декабре. Если мы хотим, чтобы наш союз был работающим и эффективной структурой, а не площадкой теоретических дискуссий (хотя это тоже неплохо), темп развития нашего союза на следующую пятилетку должен быть напряженным, по каждому направлению нужен четкий алгоритм действий, приводящий к конкретному общему результату", - отметил Александр Лукашенко.

Во время заседания в узком составе к главам государств по видеосвязи присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сейчас официальный Ереван выбирает такой формат. После вступительной речи Александра Григорьевича лидеры продолжили без камер. Это стандартная практика - в большой политике далеко не все выносится в публичную зону.

В это же время протокол готовился к прибытию лидеров государств-наблюдателей. Президент спустится в Зал торжественных церемоний, чтобы встретить главу Узбекистана и наследного принца Абу-Даби. До начала заседания на саммите стороны переговорили тет-а-тет. Суть беседы - вывести торгово-экономические отношения Минска и Абу-Даби на уровень политических. Это про абсолютное взаимопонимание и доверие - каждый визит белорусского лидера в Объединенные Арабские Эмираты демонстрирует теплые отношения с восточной стороны и уважение к гарантиям, которые дает в делах Беларусь.

Как только все собрались, заседание Высшего Евразийского экономического совета продолжилось в расширенном составе.

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"Объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕАЭС превысил 1 трлн долларов. Цифра хорошая, но что за ней стоит? В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, выделили средства. Но, к сожалению, пока нет результата", - констатировал белорусский Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в январе были наконец одобрены два проекта на 17 млн долларов - выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов.

"Аж смешно называть эти проекты. Нужны более решительные шаги по созданию передовых производств, особенно в сферах засилья западных корпораций: фармацевтика, авиа-, судостроение, автомобилестроение, микроэлектроника", - убежден белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что без продовольственной безопасности не может существовать ни одна из стран. По его словам, в этом году в странах ЕАЭС обозначилась тревожная ситуация, когда для стабилизации цен по отдельным товарам приходится приоткрывать рынок для импорта. Однако, считает Президент, для устранения проблемы индикативного планирования недостаточно.

"Кстати, по тем товарам, которые мы с избытком можем производить у себя и продавать по всему миру. Комиссии нужно подумать над вариантами системного решения, чтобы не заниматься суетой и чрезвычайщиной, обеспечивая людей овощами, яблоками, сливочным маслом, сахаром, мясной продукцией", - заметил Александр Лукашенко.

За столом также присутствовал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Гавана - ключевой торгово-экономический партнер союза в Латинской Америке. Представитель Монголии буквально через час подписал соглашение о зоне свободной торговле с союзом. Присутствовала в видеоформате еще одна страна, о которой в мире сейчас в кризисном контексте говорят больше всего - Иран. Президента Масуда Пезешкиана до последнего ждали в Минске, но события на Ближнем Востоке внесли свои корректировки.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eea0407a-4be1-4b44-af45-491eadb99eb9/conversions/6d6cc504-83e9-4315-8622-cde888be215b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eea0407a-4be1-4b44-af45-491eadb99eb9/conversions/6d6cc504-83e9-4315-8622-cde888be215b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eea0407a-4be1-4b44-af45-491eadb99eb9/conversions/6d6cc504-83e9-4315-8622-cde888be215b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eea0407a-4be1-4b44-af45-491eadb99eb9/conversions/6d6cc504-83e9-4315-8622-cde888be215b-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Знаете, по какой причине отсутствует этот человек, мы желаем нашему коллеге всяческих успехов, а народу Ирана - преодолеть все проблемы, которые возникли. Я попрошу включить выступление президента Ирана".

Большая геополитика сегодня может разрушить любые экономические связи, реже наоборот - их настроить. Но заседание Высшего Евразийского совета как раз об этом. К союзу все больше и больше разворачиваются государства, ищущие новый центр партнерства.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

"Как вы знаете, 13 июня 2025 года были атакованы мирные ядерные объекты Ирана. Это грубое нарушение всех международных правил, которое наносит непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН. В течение этой 12-дневной навязанной войны мы осуществляли законную оборону благородного народа, национального суверенитета и территориальной целостности Ирана".

Такие действия нарушают положения международного права и Женевской конвенции 1949 года. Президент Беларуси прокомментировал услышанное с позиции лидера, которому приходилось реально решать последствия ядерных проблем.

"Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси - стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроет. Особенно страну, которая совершила подобные деяния", - отметил глава государства.

"Я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве", - обратился Президент к иранской стороне.

Что касается статуса Ирана в ЕАЭС, сейчас страна выступает в роли наблюдателя.

К союзу она присоединилась недавно - в декабре 2024 года. Для понимания: Иран - сосед России по Каспийскому морю с населением в 80 млн человек. Это огромный рынок, долго находящийся под санкциями. Товарооборот, который может быть налажен со странами ЕАЭС, эксперты оценивают в 20 млрд долларов, это не учитывая выгоду от транспортного проекта "Север-Юг". О потенциале входа на другие рынки для стран - участниц союза говорил и кубинский лидер.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

"Географическое положение Кубы дает огромное преимущество для ЕАЭС. Это будет иметь значение в сделках и проектах, которые могли бы осуществляться с нашим участием. Мы предлагаем возможность создания хаба для товаров стран ЕАЭС, что позволит увеличить экспортные потоки с учетом нашего масштабного присутствия в Латинской Америке".

Важная ремарка, которую сделал Александр Лукашенко в начале, - этот разговор должен стать максимально практико-ориентированным. Основные страны - участники ЕАЭС поговорили накануне, часы сверили. В расширенном составе большую часть диалога отдали странам-наблюдателям, чтобы действительно решить то, что "не решается" или "решается медленно".

Узбекистан из всех государств-наблюдателей является самым опытным. Есть вопросы, и их обозначили, но и сразу привели в пример, какими могут быть цифры товарооборота от такого сотрудничества.

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Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:

"За 4 года взаимодействия в статусе наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами союза увеличился на 80 % и в 2024 году достиг 18 млрд долларов. Основной рост пришелся на поставки промышленной продукции. Количество совместных предприятий и проектов выросло втрое".

Поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную возможность поучаствовать в саммите и наследный принц Абу-Даби, передавая пожелания успехов от президента Объединенных Арабских Эмиратов. Тезис, звучавший ранее, о том, что готовы на 100 % инвестировать в Беларусь, еще раз подтвердился.

"Утверждаю, что мы нацелены на укрепление связей с Евразийским экономическим союзом и хотели бы выйти на новый уровень. Верим в то, что торговля - это не только способ достижения устойчивого развития, но и мира и стабильности на международной арене", - отметил Халед бен Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Выслушали за столом и самого молодого игрока объединения. Монголия придает большое значение укреплению связей с Евразийским регионом и "хочет очевидно больше".

Ням-Осорын Учрал, первый заместитель премьер-министра Монголии:

"Наша страна является вторым по величине производителем шерсти и крупнейшим поставщиком конины в мире. Но следует отметить, что внешняя торговля не достигает потенциального уровня. Например, по состоянию на 2024 год товарооборот Монголии со странами ЕАЭС достигал всего 11 % от общего внешнего торгового оборота. Поэтому мы очень рады сегодняшнему подписанию временного торгового соглашения".

С подписания торговых соглашений и начали. Эти документы обнуляют или снижают таможенные пошлины, что автоматически поднимает торговый интерес. Если говорить, например, про Монголию, белорусам будет проще ввозить туда наши молочные продукты и технику. Монгольские партнеры, в свою очередь, получают преференции на ввоз мяса.

Что касается глав государств, президенты подписали четвертый протокол, которым включены поправки в договор о ЕАЭС, и договорились о новой встрече.

"Традиционно в декабре мы соберемся в Санкт-Петербурге для проведения неформального саммита. А в 2026 году председательство переходит нашим друзьям из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко.