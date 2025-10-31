Заявления Президента: о чем Лукашенко рассказал в ходе рабочей поездки в Витебскую область

Во время общения с жителями Березинского края Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

Самый острый, на злобу дня - ситуация на границе с Литвой. Суматоха вокруг метеозондов и что происходит в отношениях с Вильнюсом? Белорусский лидер (это уже известная его "фишка") ответил на все предельно откровенно и поделился инсайдами, от которых у многих по ту сторону границы буквально волосы встали дыбом.

Политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур поинтересовался, есть ли у Александра Лукашенко новая информация, касающаяся инцидента с метеозондами, которые проникли с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы, и может ли глава государства ею поделиться.

Дело о "воздушных шариках" - неудобная правда

"С территории Беларуси, а может, не только (это еще никто не знает) летали туда шарики с сигаретами, это правда. Если я сказал, что мы разберемся, значит, мы разбираемся. Мы знаем таких людей - двое сразу были установлены. Вчера мне председатель КГБ доложил, что у нас таких групп людей в Беларуси немало. У нас граница всегда была не разделяющей линией, а объединяющей, даже в советские времена нас этому учили. Мы не должны препятствовать нормальным людям общаться", - рассказал Александр Лукашенко.

"Построили забор. А люди-то привыкли - у них бизнес какой-то был, они производством занимались. Они могли произвести и продать нам, мы могли произвести - продать туда. Шла торговля. Построили забор - и порвали, порезали эти живые связи. Миллионы людей в одночасье лишились этой работы, за счет чего они жили, особенно поляки. Там же частное производство, они еще более зависимы от этой торговли, чем мы. Власти литовские и польские, вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?" - заметил белорусский лидер.

Он рассказал, что белорусские граждане абсолютно легально приобретали на производстве сигареты и передавали литовцам, прибывшим на территорию Беларуси, получая свой навар. И уже сами литовцы своим подельникам переправляли товар с помощью воздушных шаров. Выгода заключалась в значительной разнице цен на сигареты в Беларуси и странах ЕС.

"Эти люди, которым по-живому порезали жизнь и судьбы по линии границы (им же детей надо чем-то кормить, чем-то заниматься), увидели, что они могут здесь взять дешевый товар и там перепродать. Заработать большущие деньги", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что интересовался у знающих людей деталями, сколько именно сигарет переправляется с помощью таких воздушных шаров. Как ему доложили, в одной коробке 500 пачек сигарет, и за один раз можно поднять не больше двух коробок, то есть тысячу пачек сигарет.

"Это, говорят, бедолаги, которым сейчас работать негде, туда-сюда ездить не могут. Они этим занимаются", - рассказал он.

Президент также поделился подробностями, как люди из Литвы, которые занимались контрабандой, попадали в Беларусь.

"Из Литвы в данном случае (мы этих двоих установили) приглашают людей. У нас безвизовый режим. Но они не пользовались этим. Они по "зеленке", договорились с пограничниками литовскими, калитку открыли - они к нам пришли", - рассказал глава государства.

"Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают (чтобы самим деньги заработать - навар какой-то) литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы принимали их", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что и литовские пограничники должны были это видеть и видели, но они также получают деньги.

"Наши это видели? Наверняка видели. Ну а что наши? Вы санкции ввели против нас, вы нас душите и прочее. Как я часто говорю, что, мы вас защищать будем? Ну и летите, эти шарики. Но это мы проверим еще. Но главное - там литовцы принимали эти шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты", - добавил глава государства.

"Шары до 5 километров поднимались, говорят. А если бы гражданский самолет - погибли бы люди. Для меня это неприемлемо и важно", - подчеркнул он.

Президент также пояснил, что приезд литовцев в Беларусь был связан с отказом участников с белорусской стороны запускать эти воздушные шары.

"Сказали: "Нет, Батька посадит, мы это делать не будем!" Закупили эти шары по интернету. И эти литовцы, поскольку наши не согласились, сами перебрасывали этими шариками сигареты в Литву. А в Литве принимали их ребята, которых они (власти. - Прим.ред.) лишили заработка", - рассказал глава государства.

"Какие к нам претензии? То, что мы продали литовцам сигареты? Продали. Это законно", - подчеркнул Президент.

"Я вообще хочу уточнить, сколько там шариков этих полетело. Говорят, 200 штук. Наши эти "бандюги" говорят: "Передайте Президенту, никаких там 200 не было. Там два десятка этих шаров. У нас столько, говорят, нет шариков". То, что литовцы сами себе перекинули, так вы найдите этих литовцев, установите и с них спросите. Они же это понимают и уже якобы (наутро мне сегодня доложили) литовцы чего-то там нашли. Мы своих найдем, спросим, зачем они это делали. Но я не знаю, как с них спросить. Они купили и продали", - добавил белорусский лидер.

"Как я могу с них спросить (участников этой схемы с белорусской стороны. - Прим. ред.), в чем здесь вина Беларуси?" - задал вопрос Александр Лукашенко.

"Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы мессендж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились. То и литовцы от нас требуют. Американцы дали команду им: "Требуйте извинений, чтобы Лукашенко извинился", - поделился Президент.

"Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей. И потом, давайте откровенно, если нам надо перекинуть сигареты в Польшу - вагон туда отправим. И там примут. Почему? Потому что там есть спрос на это. Это экономика. Никуда не денешься. Если там в 5 или 10 раз дороже товар, чем у нас, - под землей пророют тоннель и по нему поставят. И те, кто будет видеть, промолчит, если ему заплатят пограничники. Ему заплатили - он молчит. Сигареты не ядерное же оружие", - сказал Президент.

"Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать - они заработали. Если бы они украли эти сигареты... Нет, они заплатили", - отметил Александр Лукашенко.

"Вопрос в том, что им надо найти что-то, чтобы нас наклонить", - заявил глава государства.

Лукашенко: Протасевич - сотрудник белорусской разведки

"Долго рассказывать не буду. Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. - Прим. ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были - садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует", - заявил Президент.

"Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции", - сказал глава государства.

Президент: "С нами они не справятся!"

"Мы должны перед литовцами извиниться. За что? Манипулировать нами нельзя. И в связи с этим я вижу, что нагнетается обстановка. Нас хотят с россиянами додавить. Вот нас хотят додавить: Путин, Лукашенко - это вообще агрессоры. Этого делать нельзя. С нами они не справятся. Неужели хотят, чтобы середина прошлого века повторилась? Не справятся они с нами. Мы свою землю будем с россиянами защищать до последнего человека. Но мы туда не лезем", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этом плане напомнил об угрозах перекрыть Сувалкский коридор, через который идет сухопутное сообщение между Беларусью и Россией с одной стороны и Калининградской областью РФ - с другой.

"Россияне с земли своей везут туда товары. Не ядерное оружие, не оружие вообще, а товары. Они же проверяются пограничниками литовскими там. Через Литву этот коридор. Вы чего? Это - империя, ядерная страна. Вы нарываетесь на что? Вы зачем мешаете россиянам нормально общаться со своей территорией - Калининградской областью? Нарываются", - сказал глава государства.

"У нас там порт в Бронке. Закрыли нам возможность в Литве грузиться, в портах Латвии, в Польше - это ваши порты. Мы туда не лезем. Мы нашли порт в Ленинградской области. "Мы закроем Балтику (звучат угрозы. - Прим. ред.)". Мы сидим с Путиным (я уже рассказывал где-то), обсуждаем этот вопрос. Я говорю: "Видишь, до чего дошли". А какой выход? Ну, мы будем сопровождать военными кораблями свои торговые суда. Вы хотите это?" - констатировал белорусский лидер.

"Понимаете, вот нарываются. Кто их к этому толкает? Мы можем только догадываться. К тому, чтобы столкнуть здесь, в Европе, опять разжечь какой-то огонь. Поэтому я так аккуратно-аккуратно отступаю. Но отступаю до определенного периода", - заявил Президент.

Лукашенко: Нам завезли новейшее ядерное оружие

В ходе рабочей поездки глава государства заявил, что Беларусь заменила размещенное на своей территории ядерное оружие и завезла из России новейшее.

"Они же вооружаются (оппоненты за рубежом. - Прим. ред.), 6 % ВВП - это миллиарды долларов. Ну если вы покупаете ружье, вы его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить. Хотя один раз в год оно и на стенке висящее стреляет. Наверное же, они для чего-то скупают по всему миру оружие для чего-то. И кричат: "Почему Лукашенко ядерное оружие завез, почему Лукашенко "Орешник" (планирует поставить на вооружение. - Прим. ред.)", - отметил глава государства.

"А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941 году, когда сюда придут, изнасилуют наших женщин и убьют наших детей? Я этого не хочу. Поэтому я говорю: "Ребята, ядерное оружие - это страшная вещь", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь - обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем", - заявил Президент.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом. - Прим. ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - сказал глава государства.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.

"Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались. Уже 2 млн погибло человек и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", - сказал Президент.

Александр Лукашенко про диалог с Польшей и обмен Почобута

Во время рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко заявил, что Польша сорвала предварительную договоренность об обмене с Беларусью.

"У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов (осужденный в Беларуси Анджей Почобут. - Прим. ред.), шпионов признают. Они задержаны. "Отдайте (просит польская сторона. - Прим. ред.)". Мы им говорим: "Ну хорошо, там 2-3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен". Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите - мы готовы пойти и на это. "Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то", - рассказал глава государства о существовавших предварительных договоренностях.

Однако, по его словам, позиция польской стороны изменилась.

"Вчера к ночи мне докладывает КГБ: "Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики". Я говорю: передайте им привет. Отступили - ну и мы отступим. Мы на паузу ставим. Когда созреете - приходите, будем с вами разговаривать", - отметил белорусский лидер.

"Мы открыты к этому диалогу и разговору без нагнетания ситуации. Не потому, чтобы лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого. Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка - все. И потом, если ты им делаешь какие-то шаги (навстречу. - Прим. ред.), человеческие шаги, они это не понимают. Они это понимают как слабость. И американцы, и все другие. Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу", - заявил Александр Лукашенко.

"Я американцам говорю: у меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: "А, Лукашенко там это отступит, этого, этого освободил… А зачем, а не надо, пускай бы сидел". А они же не обладают той информацией, а я глаза в глаза не могу им все это рассказать", - добавил белорусский лидер.

Он также рассказал, что готов к "большой сделке" с США, но при условии соблюдения белорусских интересов.

"Я американцам говорю: вы меня поймите… Трамп, говорю, так же действует. Трамп готов с вами встретиться, заключить большую сделку (говорят представители США. - Прим. ред.). Да господь с вами. Суть в чем "большой сделки"? Мы делаем, что они хотят, а они делают, что мы хотим - большая сделка. Я говорю: "Мы готовы, но у нас есть свои интересы", - сказал глава государства.