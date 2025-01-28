Зюганов поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси

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В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах поступило поздравление от председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова.

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!

Наш дорогой друг!

Как свою единокровную победу восприняли мы Вашу убедительную перамогу на президентских выборах!

Это были в высшей степени суверенные выборы. В них в самом благородном и возвышенном свете была представлена страна, в которой выборы проводятся народом и для народа - страна Беларусь!

Много лет назад, получив власть из рук народа, Вы назвали свой путь правления диктатурой справедливости, подчинив личную волю общей благой цели.

Вы употребили все свои духовные и физические силы, свой яркий народный характер, свои организаторский и дипломатический таланты, всю свою любовь и преданность Родине во благо народа. И народ возвращает Вам сторицей свое доверие и согласие за Ваше служение ему и за Ваши посильные и непосильные труды.

Историческое воспитание, которое получили мы вместе с братским белорусским народом, наши общие беды и победы, утраты и обретения еще крепче сближают нас сегодня с Беларусью. Она выстояла не только в Великую Отечественную. Белая Русь совершила беспримерный подвиг в мировой истории, в единственном числе взяв на себя труд и мужество сохранить традиции великого Советского Союза.

И это, без преувеличения, подвиг ее лидера и руководителя!

Промыслительно, что Ваша нынешняя победа состоялась именно в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Именем "Батька" как высшей наградой народ удостаивает не каждого руководителя - для этого нужно родиться и стать отцом нации.

С победой, дорогой друг! С убедительной победой, братский народ!

З перамогай, Бацька!