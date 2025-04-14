Прилет Лукашенко в Белград был отчаянной попыткой остановить войну

Визит солидарности 26 лет спустя. Сегодня вспоминаем дату 14 апреля 99-го, когда под бомбами НАТО и без каких-либо гарантий безопасности борт белорусского лидера приземлился в Югославии. Белорусский Президент предпринял отчаянную попытку повернуть русло истории в иное, возможно, гораздо более мирное русло. Увы, в одиночку сделать это не удалось, но югославы, а также многие другие страны и народ помнят эту благородную и отчаянную попытку остановить войну и сделать Европу пространством, свободным от кровопролитных конфликтов.

Сегодня, спустя более чем четверть столетия, бомбардировки Югославии заслонены множеством последующих, не менее драматических событий. Но тогда все дальнейшее еще не было предрешено. После исчезновения советского блока, НАТО оказался военным союзом без противника. Конец истории наступил, но колоссальной мощи механизм, каким являлся тогда Альянс, искал себе нового применения - он нуждался, как принято сейчас говорить, в экзистенциальном смысле. Сотни генералов, многомиллиардные бюджеты, переполненные оружейные склады нельзя было так запросто снять с довольствия, и вот международная военная бюрократия предложила себя странам первого мира в качестве глобального жандарма, способного затевать молниеносные войны в любой точке планеты и обеспечивать приведение любого противника к покорности. Данную технологию решено было опробовать на Югославии: страну не спасла бы от показательного разгрома даже полная капитуляция, но югославы вдобавок и не собирались сдаваться на милость победителя без боя.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, представитель организации "Мы - голос народа"

НАТО, по сути дела, должно было прекратить свое существование тогда, потому что оно показало себя не как какой-то оборонный там или защитник какой-то, а именно как агрессивная организация, которая служит именно как грязная дубинка США и Запада для наказания непослушных государств. Вот и тогда они показали себя у нас, они совершали преступления, которые просто никогда до этого не были известны. То есть, представьте себе, 20 с чем-то государств напали на одну маленькую страну со всем своим военным потенциалом.

24 марта 1999-го на Белград и другие города страны обрушились бомбы, гражданские и военные цели на территории Союзной Республики Югославия были поражены ракетами. Несмотря на утверждения командования Альянса, будто удары наносятся высокоточным оружием, уже в первые дни агрессии были уничтожены многие гражданские объекты, погибли сотни ни в чем не повинных людей. В начале апреля подвергся бомбардировке монастырь Раковица, 12 апреля разбомблен пассажирский поезд, в результате чего погибли 20 человек. В день прилета Александра Лукашенко самолеты НАТО отбомбились по колонне беженцев. Альянс систематически уничтожал промышленную и гражданскую инфраструктуру Югославии - заводы, мосты, аэропорты, хранилища топлива. На улицы больших и малых городов страны тогда вышли тысячи людей, которые попытались стать для родины живым щитом: «Мы ваши цели!» - скандировали они в отчаянии, адресуясь натовским летчикам. Югославы остались одни - сочувствовали им многие европейцы, но все ограничивались, в лучшем случае, словами поддержки.

Александр Лукашенко приземлился в Белграде как раз в момент, когда здесь уже смирились с тем, что на помощь не придет никто, никто не протянет руку даже символически.

Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград)

Александр Лукашенко приехал тогда в Белград, встретился с Милошевичем. Все, кто был, кто жил в то время, помнят об этом, особенно когда годовщина бомбардировок приходит - 24 марта. Для нас это в моральном смысле был безусловный, абсолютно бесценный момент и бесценная поддержка.

Самолету белорусского Президента в Брюсселе отказались предоставить гарантии безопасности - уже само по себе это было плохо скрытой угрозой. Для югославов прилет Лукашенко стал знаком того, что их беду готовы разделить, их страдания видят и ощущают, как собственные. В аэропорту своего белорусского коллегу встретил Слободан Милошевич, затем президенты в течение шести часов вели переговоры. По итогам встречи Белград и Минск предприняли еще одну отчаянную попытку остановить войну - Милошевич предложил допустить в злополучный край Косово международных наблюдателей. Тщетно: Югославию полагалось сокрушить примерно, чтобы продемонстрировать всю мощь Альянса, чтобы утвердить НАТО как новую глобальную сверхсилу. Атаковали Белград и в часы визита белорусского Президента - во время пресс-конференции Лукашенко и Милошевича сирены, предупреждающие о бомбардировках, завыли дважды.

После отбытия белорусского лидера удары по Югославии продолжили наносить с прежней интенсивностью - впереди была бомбардировка китайского посольства, уничтожение белградского телецентра и его работников. Югославию по итогам 78-дневных бомбардировок обратили в руины экономически, а вскоре она и вовсе прекратила свое существование: страну обкорнали, разделив на Сербию и Черногорию, а также отняв оккупированный Косово. Югославию перепахали, использовав 23 тысячи бомб и ракет, с помощью специальных снарядов страну засеяли 18 тоннами обедненного урана - это вызвало всплеск раковых заболеваний и, предположительно, гибель почти 18 тысяч человек.

Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград)

У нас все еще люди умирают от последствия агрессии, причем и сербы, и албанцы, и даже итальянцы, которых 400 солдат умерли от онкологических заболеваний, а больше 1000 заболели и либо вылечились, либо все еще сражаются за свою жизнь. Это все из-за Урана, который был использован в амуниции из натовских самолетов. Так что, естественно, это вторжение, это агрессия, она не закончилась, и она дальше происходит другими способами. В этом так называемом мире, они добились того, что Черногорию отделили от Сербии. Этим курировал именно генсек НАТО, который нас бомбил, Хавьер Солана, который только спустя несколько лет после того, как командовал бомбежками, приехал как "друг" в Белград.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, представитель организации "Мы - голос народа"

Основная масса погибших, больше 2,5 тысячи, это именно гражданские люди. Это дети. Дети погибали даже в своих спальнях, в садиках, они бомбили школы, детские сады, даже вот китайское посольство разбомбили. Они бомбили целые кварталы в некоторых районах Сербии. Они использовали обедненный уран, отравляли, это геноцид над сербским народом, который совершило НАТО.