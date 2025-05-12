Профсоюз ВТБ (Беларусь) поддержал реконструкцию памятника жертвам войны в Гомельской области

В агрогородке Малейки Брагинского района после реконструкции открылся памятник местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Скульптура двух воинов, установленная в 1970 году в честь 25-летия Победы, была отреставрирована по инициативе и при финансовой поддержке первичной профсоюзной организации ВТБ (Беларусь).

"Работы по реконструкции памятника и благоустройству прилегающей территории велись на протяжении четырех месяцев. Мы благодарны партнерам и местным органам власти, принимавшим в этом активное участие. Сегодня особенно важно помнить о подвиге наших земляков в годы войны и продолжать активную работу над воспитанием молодого поколения. 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне напоминает нам о силе, мужестве и отваге тех героев, которые храбро боролись за наше будущее", - прокомментировала председатель первичной профсоюзной организации ВТБ (Беларусь) Татьяна Русальская.