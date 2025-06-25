14-летний подросток ограбил юного продавца вейпов в Минске

Для столичного школьника каникулы начались с уголовного дела. Парень ограбил юного продавца вейпов. На линию 102 позвонил молодой человек и сообщил, что его 11-летнего брата ограбил другой подросток. Оказалось, потенциальный покупатель назначил продавцу встречу у метро. Взяв парогенератор в руки якобы для осмотра, подросток сбежал. Установить личность злоумышленника труда не составило. Им оказался 14-летний школьник.

"Подросток объяснил свой поступок тем, что цена на вейп была для него слишком высокой, поэтому он решил таким образом забрать его бесплатно. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за грабеж. Ответственность за открытое хищение имущества, независимо от его стоимости, наступает с 14 лет".