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14-летний подросток ограбил юного продавца вейпов в Минске
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за грабеж
Для столичного школьника каникулы начались с уголовного дела. Парень ограбил юного продавца вейпов. На линию 102 позвонил молодой человек и сообщил, что его 11-летнего брата ограбил другой подросток.
Оказалось, потенциальный покупатель назначил продавцу встречу у метро. Взяв парогенератор в руки якобы для осмотра, подросток сбежал. Установить личность злоумышленника труда не составило. Им оказался 14-летний школьник.
Дмитрий Юсько, начальник ИДН Партизанского РУВД г. Минска:
"Подросток объяснил свой поступок тем, что цена на вейп была для него слишком высокой, поэтому он решил таким образом забрать его бесплатно. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за грабеж. Ответственность за открытое хищение имущества, независимо от его стоимости, наступает с 14 лет".