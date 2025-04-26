17-летний мотоциклист-бесправник и его пассажир погибли в ДТП в Смолевичском районе

Фото: МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e01b98-951b-4936-80f4-c85aa14529a4/conversions/5a4fdd55-e521-4578-9fef-40901ebaf606-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e01b98-951b-4936-80f4-c85aa14529a4/conversions/5a4fdd55-e521-4578-9fef-40901ebaf606-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e01b98-951b-4936-80f4-c85aa14529a4/conversions/5a4fdd55-e521-4578-9fef-40901ebaf606-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e01b98-951b-4936-80f4-c85aa14529a4/conversions/5a4fdd55-e521-4578-9fef-40901ebaf606-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МВД

Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник и его пассажир погибли в ДТП в Смолевичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Смертельная авария случилась 4 мая около семи утра на автодороге Жодино - Зеленый Бор - Кленик. По предварительной информации, 17-летний водитель-бесправник на мотоцикле "Минск" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли. Оба были без мотошлемов, уточнили в МВД.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы, следственно-оперативная группа.