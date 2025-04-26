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17-летний мотоциклист-бесправник и его пассажир погибли в ДТП в Смолевичском районе
Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник и его пассажир погибли в ДТП в Смолевичском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Смертельная авария случилась 4 мая около семи утра на автодороге Жодино - Зеленый Бор - Кленик. По предварительной информации, 17-летний водитель-бесправник на мотоцикле "Минск" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Мотоциклист и его 17-летний пассажир погибли. Оба были без мотошлемов, уточнили в МВД.
На месте ДТП работают госавтоинспекторы, следственно-оперативная группа.
"Всем участникам дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям учитывать скоростные ограничения, погодные условия, строго выполнять требования сигналов светофоров и дорожных знаков", - подчеркнули в МВД.