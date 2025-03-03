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175 очагов возгорания. В Южной Каролине объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Южная Каролина из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора штата Генри Макмастера, пишет ТАСС.

Распоряжение губернатора призвано дополнить уже принятые меры. В частности, теперь жителям штата запрещается разведение огня. Нарушители "ответят за содеянное по закону", уточняется в заявлении.

По данным службы противопожарной охраны, в Южной Каролине зарегистрировано 175 очагов возгорания, охватывающих порядка 17 кв. км.

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