175 очагов возгорания. В Южной Каролине объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Южная Каролина из-за лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора штата Генри Макмастера, пишет ТАСС.

Распоряжение губернатора призвано дополнить уже принятые меры. В частности, теперь жителям штата запрещается разведение огня. Нарушители "ответят за содеянное по закону", уточняется в заявлении.