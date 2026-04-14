19 лет за убийство в Минске - мужчину избили и бросили на лестнице

Потерял сознание в ходе драки, после чего его перетащили на лестничную площадку "отдохнуть", где мужчина и умер. Эксперты установили причину смерти минчанина, тело которого было обнаружено в подъезде многоэтажки во Фрунзенском районе. Как показала проверка, пострадавшему было нанесено около 15 ударов по различным частям тела, но он умер от удушья. По уголовному делу об убийстве судом вынесен обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет.