19 лет за убийство в Минске - мужчину избили и бросили на лестнице
Потерял сознание в ходе драки, после чего его перетащили на лестничную площадку "отдохнуть", где мужчина и умер. Эксперты установили причину смерти минчанина, тело которого было обнаружено в подъезде многоэтажки во Фрунзенском районе. Как показала проверка, пострадавшему было нанесено около 15 ударов по различным частям тела, но он умер от удушья. По уголовному делу об убийстве судом вынесен обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет.
Татьяна Ковалева, государственный медицинский судебный эксперт УСМЭ УГКСЭ по г. Минску:
"По результатам проведенных исследований, судебные эксперты Управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску выявили на теле погибшего не менее 15 ударов в области головы и туловища. Установлено, что в момент смерти мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в его крови составила 3,6 промилле. Ключевой вывод помогли сделать судебно-медицинское гистологическое и иммуногистохимическое экспертизы, результаты которых констатировали, что непосредственной причиной смерти стала механическая асфиксия, возникшая в результате сдавления органов шеи тупым предметом".