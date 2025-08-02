19-летний водитель погиб, врезавшись в мачту на МКАД

2 августа на Минской кольцевой автодороге произошла авария: водитель погиб, пассажира госпитализировали, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 11:20 19-летний водитель автомобиля Seat, двигаясь в районе 4-го км внешнего кольца МКАД, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту.

От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.