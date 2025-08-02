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19-летний водитель погиб, врезавшись в мачту на МКАД
2 августа на Минской кольцевой автодороге произошла авария: водитель погиб, пассажира госпитализировали, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, около 11:20 19-летний водитель автомобиля Seat, двигаясь в районе 4-го км внешнего кольца МКАД, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту.
От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия, а 21-летний пассажир доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными и осмотрительными на дороге и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.