3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
20 грамм способны взорвать автомобиль: лаборанты установили вещество, найденное в машине на границе
2 апреля около 13:00 со стороны Польши прибыл старенький Mercedes с молдавскими номерами - машину перегоняли из Литвы в Россию. Кто бы мог подумать, что этот автомобиль может быть в буквальном смысле нашпигован взрывчаткой (в машине обнаружили почти 600 кг опасного взрывчатого вещества).
20 г такого вещества в правильно заложенном месте хватило бы для подрыва любого автотранспорта, а в остановленном автомобиле в Бресте найдено в 30 тыс. раз больше этого количества.
Старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 Брестской таможни Дарья Савич совершала в тот день декларирование и выпуск таможенного транзита транспортных средств, которые не состоят на регистрационном учете в государствах - членах ЕС.
Сергей Якута, начальник Брестской таможни:
"По результатам проверки была получена рентген-сканограмма, и оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки, разделяющей кабину водителя и грузовой отсек".
Как рассказал военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси, ему и группе сослуживцев поступило сообщение от УВД Брестского облисполкома, что в пункт пропуска "Варшавский мост" со стороны ЕС заехало транспортное средство (грузопассажирский микроавтобус) с подозрением двойного дна ниши, которую нужно срочно проверить.
Специальный саперный расчет незамедлительно выехал на место для проверки данного автомобиля. По прибытии место было оцеплено, проведен оперативно-технический осмотр с использованием поисково-досмотрового оборудования и служебной собаки.
После осмотра в таможенную лабораторию на исследование поступило пластичное вещество неизвестного происхождения. После анализа была установлена видовая принадлежность. Вещество оказалось пентаэритриттетранитратом. "Из литературы узнали, что это вещество является бризантным взрывчатым веществом. Далее в результате проведения хромато-масс-спектрометрии стало известно, что в составе данного вещества содержится динитробутан. Также выявлено, что он является химической меткой взрывчатых веществ и достаточно часто используется при производстве импортной взрывчатки", - поделилась подробностями начальник таможенной лаборатории Яна Никандрова.
Данная смесь характерна зарубежным государствам (странам ЕС и другим странам приграничья Беларуси), так как на белорусской территории такими взрывчатыми веществами не пользуются. ТЭН применяется в Республике Беларусь в промышленности, однако в качестве наполнителя для детонаторов и детонирующего шнура. И это если говорить про чистый ТЭН.
Позже саперы заявили, что с таким количеством взрывчатого вещества в современной Беларуси за всю свою службу во внутренних войсках они столкнулись впервые.
Предотвращенный теракт! Как изымали крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки на границе. Как благодаря бдительности сотрудницы таможенной службы удалось избежать трагедии. Об этом смотрите в проекте "Война и мир".