20 грамм способны взорвать автомобиль: лаборанты установили вещество, найденное в машине на границе

2 апреля около 13:00 со стороны Польши прибыл старенький Mercedes с молдавскими номерами - машину перегоняли из Литвы в Россию. Кто бы мог подумать, что этот автомобиль может быть в буквальном смысле нашпигован взрывчаткой (в машине обнаружили почти 600 кг опасного взрывчатого вещества).

20 г такого вещества в правильно заложенном месте хватило бы для подрыва любого автотранспорта, а в остановленном автомобиле в Бресте найдено в 30 тыс. раз больше этого количества.

Старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 Брестской таможни Дарья Савич совершала в тот день декларирование и выпуск таможенного транзита транспортных средств, которые не состоят на регистрационном учете в государствах - членах ЕС.

Автомобиль Mercedes следовал из Польши на территорию ЕАЭС. Водитель предоставил Дарье договор купли-продажи, паспорт, CMR-накладную, техпаспорт для помещения транспортного средства для таможенной процедуры таможенного транзита. Как раз во время нее было выявлено несколько индикаторов риска. Об этом сотрудник таможни доложила начальнику отдела. В результате чего было принято решение направить транспортное средство на таможенный осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

"По результатам проверки была получена рентген-сканограмма, и оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки, разделяющей кабину водителя и грузовой отсек".

Как рассказал военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси, ему и группе сослуживцев поступило сообщение от УВД Брестского облисполкома, что в пункт пропуска "Варшавский мост" со стороны ЕС заехало транспортное средство (грузопассажирский микроавтобус) с подозрением двойного дна ниши, которую нужно срочно проверить.

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Специальный саперный расчет незамедлительно выехал на место для проверки данного автомобиля. По прибытии место было оцеплено, проведен оперативно-технический осмотр с использованием поисково-досмотрового оборудования и служебной собаки.

После осмотра в таможенную лабораторию на исследование поступило пластичное вещество неизвестного происхождения. После анализа была установлена видовая принадлежность. Вещество оказалось пентаэритриттетранитратом. "Из литературы узнали, что это вещество является бризантным взрывчатым веществом. Далее в результате проведения хромато-масс-спектрометрии стало известно, что в составе данного вещества содержится динитробутан. Также выявлено, что он является химической меткой взрывчатых веществ и достаточно часто используется при производстве импортной взрывчатки", - поделилась подробностями начальник таможенной лаборатории Яна Никандрова.

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Данная смесь характерна зарубежным государствам (странам ЕС и другим странам приграничья Беларуси), так как на белорусской территории такими взрывчатыми веществами не пользуются. ТЭН применяется в Республике Беларусь в промышленности, однако в качестве наполнителя для детонаторов и детонирующего шнура. И это если говорить про чистый ТЭН.

Позже саперы заявили, что с таким количеством взрывчатого вещества в современной Беларуси за всю свою службу во внутренних войсках они столкнулись впервые.