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28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники
В МЧС подвели итоги новогодних чрезвычайных происшествий. За три дня этого года от взрывов пиротехники пострадали 28 человек, из них 12 – дети.
На пожарах за первые дни 25-го уже погибли 14 человек. В большинстве случаев причиной возгораний стало курение в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе праздничных гирлянд.
Дмитрий Сакович, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
"В новогоднюю ночь и в выходные дни подразделения МЧС несли службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность в местах проведения массовых мероприятий. Ежедневно на боевое дежурство заступало более 3,5 тыс. работников спасательного ведомства. В этот период (с 00:00 01.01.2025 до 06:00 03.01.2025) поступило 755 сообщений, из них 99 - о возникновении пожаров или чрезвычайных ситуаций. Для оказания помощи подразделения МЧС выезжали 153 раза".
Также в эти дни спасатели проверяют места отдыха у водоемов. Пока происшествий на воде не было. Сотрудники ОСВОДа напоминают о запрете выхода на лед, пока его толщина не достигнет минимум семи сантиметров.
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