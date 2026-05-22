3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
4 человека погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР
Автор:Редакция news.by
4 человека погибли в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в городе Старобельске Луганской области.
Удар Украина нанесла ночью с помощью четырех БПЛА самолетного типа, сообщили в Следственном комитете России.
Целями стали несколько зданий, в том числе общежитие, в котором на момент атаки находились 86 детей. Пятиэтажное строение разрушилось до второго этажа. Ранены 35 человек. Под завалами, предположительно, находятся люди, троих удалось спасти. Но спасательные работы приостановили из-за угрозы повторной атаки.
Возбуждено дело о теракте.