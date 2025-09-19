7 автомобилей столкнулись на внешнем кольце МКАДа

Вечером 19 сентября в районе 10-го км внешнего кольца МКАД произошло столкновение семи автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, авария случилась в результате несоблюдения безопасной дистанции.

В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. В настоящий момент движение на участке восстановлено. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.