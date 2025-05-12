8 административных протоколов за одну поездку на мотоцикле заработал десятиклассник из Заславля

Сразу на 8 административных протоколов обогатилась биография десятиклассника из Заславля. На свою беду, катаясь с другом на мотоцикле без водительских прав, да еще и нетрезвым, среди ночи он попался на глаза инспекторам ГАИ.



Как рассказали в ведомстве, школьник проигнорировал требование остановиться и пустился в бега. Но и здесь юному дарованию не повезло: когда он попытался срезать путь, двухколесник вместе с парнями стал на дыбы и перевернулся. Судя по всему, обошлось без травм.



Пассажир, что называется, сделал ноги, но его тоже догнали. Результаты освидетельствования 16-летнего бесправника показали 0,73 промилле. Дальше ребят передали для воспитательной беседы родителям, а мотоцикл отправился на штрафстоянку.