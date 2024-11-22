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8-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в Минске
Ребенок погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
ДТП произошло около 21.00 по улице Космонавтов. Там 28-летний водитель Ford на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество 8-летнему мальчику. От полученных травм ребенок погиб.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото МВД
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