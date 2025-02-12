80-летняя минчанка стала жертвой аферистов - она "задекларировала" свои средства

В Минске пожилая женщина отдала мошенникам все свои сбережения, "задекларировав" их, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД.

80-летняя жительница белорусской столицы обратилась в милицию. Женщина стала жертвой аферистов. "Злоумышленники действовали по стандартной схеме. Так, женщине на домашний телефон позвонили якобы сотрудники банка и выманили персональные данные. Затем в мессенджере с ней связался лжеправоохранитель, убедивший ее "задекларировать" сбережения, чтобы спасти их от выдуманных мошенников", - рассказали в МВД.

Всю наличность, имевшуюся дома, пенсионерка отнесла в банк и перевела эти средства на указанный аферистом счет. В общей сложности минчанка лишилась более 9 тыс. белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.