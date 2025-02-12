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80-летняя минчанка стала жертвой аферистов - она "задекларировала" свои средства
В Минске пожилая женщина отдала мошенникам все свои сбережения, "задекларировав" их, пишет БЕЛТА со ссылкой на МВД.
80-летняя жительница белорусской столицы обратилась в милицию. Женщина стала жертвой аферистов. "Злоумышленники действовали по стандартной схеме. Так, женщине на домашний телефон позвонили якобы сотрудники банка и выманили персональные данные. Затем в мессенджере с ней связался лжеправоохранитель, убедивший ее "задекларировать" сбережения, чтобы спасти их от выдуманных мошенников", - рассказали в МВД.
Всю наличность, имевшуюся дома, пенсионерка отнесла в банк и перевела эти средства на указанный аферистом счет. В общей сложности минчанка лишилась более 9 тыс. белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В МВД напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, представители государственных и финансовых учреждений не звонят гражданам в мессенджерах, не присылают фотографии служебных удостоверений и не просят совершать какие-либо финансовые операции. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию, подчеркнул заместитель начальника УУР ГУВД Минска Андрей Арловский.