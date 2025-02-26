9,3 промилле в крови. В Быховском районе женщина умерла от острого отравления алкоголем

В Быховском районе 56-летняя женщина умерла от острого отравления алкоголем, сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская. Об этом пишет БЕЛТА

В начале января бездыханное тело сельчанки по месту жительства обнаружила соседка, которая последний раз видела умершую несколько дней назад. Женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками, не работала.

Для установления точной причины смерти тело умершей направили в морг Быховского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе проведения химической экспертизы в крови скончавшейся обнаружен этиловый спирт в высокой (токсической) концентрации - 9,3 промилле. Такая концентрация достигается при употреблении не менее 0,5 л чистого спирта, или трех бутылок водки.

В практике судебных медицинских экспертов Могилевской области этот показатель концентрации этилового спирта в крови умерших стал одним из наиболее высоких за всю практику. Смертельной считается концентрация этилового спирта в крови 5 промилле и выше, однако гибель человека может наступать и при меньших концентрациях.