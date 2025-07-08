90-летняя минчанка поверила лжевнуку и отдала ему более 5 тыс. рублей

Мошенники атакуют пенсионеров не только по телефону, но и в реальной жизни.

Домой к 90-летней пенсионерке пришли двое мужчин и попросили денег на ремонт машины. Из-за плохого зрения бабушка приняла их за внука и его друга, потому поверила и отдала все свои накопления - более 5 тыс. рублей.