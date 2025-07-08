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90-летняя минчанка поверила лжевнуку и отдала ему более 5 тыс. рублей
Автор:Редакция news.by
Мошенники атакуют пенсионеров не только по телефону, но и в реальной жизни.
Домой к 90-летней пенсионерке пришли двое мужчин и попросили денег на ремонт машины. Из-за плохого зрения бабушка приняла их за внука и его друга, потому поверила и отдала все свои накопления - более 5 тыс. рублей.
Спустя время мужчины вернулись и принесли назад часть одолженной суммы, а также дешевое постельное белье.