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Аферисты обвинили минчанку в финансировании экстремистов - она лишилась около 500 тыс. рублей
В Московском (г.Минска) районном отделе Следственного комитета устанавливают обстоятельства мошенничества, из-за которого 41-летняя минчанка лишилась около 500 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.
Согласно материалам уголовного дела, 17 февраля женщине позвонил в мессенджере незнакомец, представившийся сотрудником КГБ. Он сообщил, что жительница Минска подозревается в очень серьезном преступлении - финансировании экстремистской деятельности. Информацию нужно проверить, и по месту жительства женщины пройдет обыск. Также лжесотрудник ведомства предупредил минчанку, что все деньги, найденные во время следственного действия, будут изъяты и вернуть их назад не удастся. Для сохранения сбережений необходимо их "задекларировать". Женщина собрала около 500 тыс. белорусских рублей в эквиваленте и передала неизвестному мужчине, который назвал кодовое слово.
Позже, увидев профилактическое сообщение о мошеннических действиях, размещенное в корпоративном чате, минчанка поняла, что стала жертвой аферистов. Вся переписка с "представителем КГБ" была удалена неизвестным в одностороннем порядке.
Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершенному преступлению.