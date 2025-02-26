Аферисты обвинили минчанку в финансировании экстремистов - она лишилась около 500 тыс. рублей

Согласно материалам уголовного дела, 17 февраля женщине позвонил в мессенджере незнакомец, представившийся сотрудником КГБ. Он сообщил, что жительница Минска подозревается в очень серьезном преступлении - финансировании экстремистской деятельности. Информацию нужно проверить, и по месту жительства женщины пройдет обыск. Также лжесотрудник ведомства предупредил минчанку, что все деньги, найденные во время следственного действия, будут изъяты и вернуть их назад не удастся. Для сохранения сбережений необходимо их "задекларировать". Женщина собрала около 500 тыс. белорусских рублей в эквиваленте и передала неизвестному мужчине, который назвал кодовое слово.