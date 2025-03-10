Авария на МКАД: грузовики столкнулись на столичной кольцевой

ДТП с участием двух грузовых МАЗов и грузопассажирского микроавтобуса ГАЗ случилось на внешнем кольце МКАД 11 марта. Одного из водителей увезли в больницу, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГАИ.