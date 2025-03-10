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Авария на МКАД: грузовики столкнулись на столичной кольцевой

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Фото: ГАИ

ДТП с участием двух грузовых МАЗов и грузопассажирского микроавтобуса ГАЗ случилось на внешнем кольце МКАД 11 марта. Одного из водителей увезли в больницу, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГАИ.

В районе 5-го км кольцевой автодороги четырехосный самосвал въехал в стоявший грузовик, который от удара продвинулся вперед и зацепил микроавтобус. Кабина самосвала оказалась сильно деформированной. Водителя этой машины доставили на медобследование.

аварияДТПМКАД