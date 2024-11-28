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Башкирский Хатико уже несколько дней ждет своего хозяина, который утонул прямо на глазах собаки
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пес2024-11-28T04:34:59.000000Z00
Башкирский Хатико уже несколько дней ждет своего хозяина, мужчина утонул прямо на глазах у домашнего питомца. Он собирался сократить дорогу и свернул в сторону реки. Поездка на велосипеде закончилась, увы, трагически. Лед толщиною в 2 сантиметра не выдержал, мужчина провалился в воду. Спасатели нашли велосипед, но тело погибшего подняли лишь 27 ноября. Родные мужчины забрали собаку, но пес сбежал и 4 дня просидел на том месте, где видел своего хозяина в последний раз. Верность, которая бесценна.