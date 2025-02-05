Белорус не смог снять с учета свой грузовик: судебные эксперты выявили поддельный VIN

Судебные эксперты в Солигорске помогли прояснить ситуацию с идентификационным номером на автомобиле.

Обратился за помощью к специалистам владелец грузовика Scania. У мужчины возникли трудности, когда он попытался снять с учета в ГАИ свою машину. Сотрудники милиции засомневались в подлинности идентификационных номеров. И экспертиза подтвердила подозрения. VIN-код как на раме автомобиля, так и на кабине изменялся.

В ходе дальнейшего исследования выяснилось, регистрационные знаки также изменялись. Трасологическая экспертиза показала, что одна из пластин регистрационного знака была изготовлена не предприятием.