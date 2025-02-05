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Белорус не смог снять с учета свой грузовик: судебные эксперты выявили поддельный VIN
Судебные эксперты в Солигорске помогли прояснить ситуацию с идентификационным номером на автомобиле.
Обратился за помощью к специалистам владелец грузовика Scania. У мужчины возникли трудности, когда он попытался снять с учета в ГАИ свою машину. Сотрудники милиции засомневались в подлинности идентификационных номеров. И экспертиза подтвердила подозрения. VIN-код как на раме автомобиля, так и на кабине изменялся.
В ходе дальнейшего исследования выяснилось, регистрационные знаки также изменялись. Трасологическая экспертиза показала, что одна из пластин регистрационного знака была изготовлена не предприятием.
Мужчина объяснил, об изменениях VIN он не знал. Что касается номеров машины, ранее он потерял один из регистрационных знаков, новый сделал сам.