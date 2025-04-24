Страшная трагедия в Петриковском районе: сын в пьяном угаре зарезал мать ножом

Житель агрогородка Комаровичи в пьяном угаре убил мать. Следователи рассказали подробности страшной трагедии в Петриковском районе.

57-летний мужчина в Рождество занимался домашними делами, распивая водку для настроения. Последнее время у мужчины из-за запоев были регулярные скандалы с матерью и супругой. На этот раз жена уехала в Гомель. Когда пенсионерка заметила неадекватное поведение сына, то позвонила невестке. Настроение было испорчено. После звонка между матерью и сыном вспыхнула ссора. Последняя...

"Разъяренный мужчина избил пенсионерку руками и ногами, затем переместил на диван и нанес несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений 84-летняя сельчанка скончалась на месте происшествия. Через некоторое время злоумышленник сообщил о преступлении супруге. Следствие квалифицировало действия фигуранта как убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области.