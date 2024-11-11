Белоруска установила отцовство ребенка через международное сотрудничество

Жительница Горок установила отцовство ребенка благодаря международному сотрудничеству. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.

Белоруска в 2022 году на протяжении восьми месяцев встречалась с гражданином Туркменистана, родила от него дочь. На тот момент 31-летний мужчина жил в Горках, но позже вернулся на родину. Девочке женщина дала свою фамилию и такое же, как у нее, отчество. Затем она подала ходатайство о проведении судебной генетической экспертизы спорного отцовства.

Ответчик в судебное заседание и на отбор биологических образцов для экспертизы в Горки не явился, поэтому суд обратился к компетентному суду Туркменистана. Тот поручил компетентному медицинскому учреждению отобрать у ответчика необходимый для генетической экспертизы биологический материал.

"После получения биологических образцов проведена судебная медицинская генетическая экспертиза. Ее результаты подтвердили биологическое отцовство ответчика по отношению к ребенку", - рассказали в ГКСЭ.