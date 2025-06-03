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Белорусские пограничники задержали иностранца-нарушителя
Пытался въехать в Беларусь без документов, но попался пограничникам. Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог" 1 июня.
Стражи границ выявили нарушителя - пассажира автобуса Вильнюс - Минск, у него не было документов. Мужчина рассказал, что во время паспортного контроля в Литве он просто вышел из автобуса, дождался завершения оформления всех пассажиров, после чего вернулся в салон и проехал литовскую границу. Уже на нашей территории такой трюк не прошел. В личных вещах иностранца нашли аннулированный паспорт гражданина Греции. Нарушитель задержан.