Белорусские пограничники задержали иностранца-нарушителя

Стражи границ выявили нарушителя - пассажира автобуса Вильнюс - Минск, у него не было документов. Мужчина рассказал, что во время паспортного контроля в Литве он просто вышел из автобуса, дождался завершения оформления всех пассажиров, после чего вернулся в салон и проехал литовскую границу. Уже на нашей территории такой трюк не прошел. В личных вещах иностранца нашли аннулированный паспорт гражданина Греции. Нарушитель задержан.