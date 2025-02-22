3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Без света и воды. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух районах Минска
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/316bb064-cb3b-4aff-80d0-12e64e085366/1148d3f8-e8d0-4113-a2b1-50ddf9e074b7.jpg2025-02-25T07:06:23.000000Z00
Два района Минска утром 25 февраля остались без электричества и воды. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Советском и Первомайском районах. Произошло отключение воздушной линии напряжением 110 кВ на подстанции "Зеленый Луг".
Неполадку устранили за 42 минуты. Также произошла остановка насосного оборудования водозабора № 5 "Боровляны". В связи с аварией электросетей в городе не работала часть светофоров, также остановились троллейбусы.
В Белэнерго обещают устранить все неполадки к 11 часам. В ГАИ просят водителей быть более внимательными и острожными на дороге, руководствоваться дорожными знаками или следовать указаниям регулировщика.