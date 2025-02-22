Без света и воды. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух районах Минска

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Два района Минска утром 25 февраля остались без электричества и воды. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Советском и Первомайском районах. Произошло отключение воздушной линии напряжением 110 кВ на подстанции "Зеленый Луг".

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Неполадку устранили за 42 минуты. Также произошла остановка насосного оборудования водозабора № 5 "Боровляны". В связи с аварией электросетей в городе не работала часть светофоров, также остановились троллейбусы.