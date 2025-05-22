Безакцизные сигареты стоимостью 400 тыс. евро. В Литве конфискована большая партия контрабанды

В Литве конфискована большая партия контрабанды: безакцизные сигареты, стоимость которых на черном рынке оценивается в 400 тыс. евро.

Событие это можно было бы счесть вполне рутинным, если бы не тот факт, что одним из организаторов и участников преступной схемы являлся литовский пограничник: его задержали на месте преступления.