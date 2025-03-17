Безжизненное тело нашли посреди выгоревшей земли, в МЧС помогли снять обручальное кольцо - обзор ЧП

Пинский р-н

Безжизненное тело нашли посреди выгоревшей земли. Трагедия в деревне Ботово под Пинском - в огне накануне оборвалась жизнь пенсионера. Ему было 64 года. По предварительным данным МЧС, есть все основания полагать, что гибель пожилого мужчины - это результат неосторожности при выжигании сухой растительности. Более точные обстоятельства случившегося установит следствие.

Дзержинский р-н

В Дзержинском районе в ночь с субботы на воскресенье горела конюшня: на момент пожара она никем не использовалась, никто не пострадал, рассказали в спасательной службе. Причина возгорания официально звучит как неосторожное обращение с огнем. Что конкретно спровоцировало разбушевавшийся огонь, еще предстоит выяснить.

Слонимский р-н

Брошенный не затушенный окурок мог спровоцировать возгорание в деревне под Слонимом - на место вызова выехали 4 пожарных расчета. Позже хозяин постройки признался работникам МЧС, что, наводя порядок внутри, курил. Окурок выбросил в собранные опилки и мусор. Спустя некоторое время он почувствовал специфический запах, а позже заметил и дым. Мужчина сразу вызвал спасателей и на улице ждал их приезда. Огонь повредил крышу, стены закопчены.

Дрибинский р-н

В агрогородке Пудовня под Дрибином горела дача. Из-за чего именно, пока не сообщается. Хозяева незадолго до уехали. О пожаре сообщили местные жители, рассказали спасатели. К их приезду пламя с дома перекинулось и на сарай. Владельцам придется восстановить в жилище крышу, сгорела и часть домашних вещей.