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Безжизненное тело нашли посреди выгоревшей земли, в МЧС помогли снять обручальное кольцо - обзор ЧП
Пинский р-н
Безжизненное тело нашли посреди выгоревшей земли. Трагедия в деревне Ботово под Пинском - в огне накануне оборвалась жизнь пенсионера. Ему было 64 года. По предварительным данным МЧС, есть все основания полагать, что гибель пожилого мужчины - это результат неосторожности при выжигании сухой растительности. Более точные обстоятельства случившегося установит следствие.
Дзержинский р-н
В Дзержинском районе в ночь с субботы на воскресенье горела конюшня: на момент пожара она никем не использовалась, никто не пострадал, рассказали в спасательной службе. Причина возгорания официально звучит как неосторожное обращение с огнем. Что конкретно спровоцировало разбушевавшийся огонь, еще предстоит выяснить.
Слонимский р-н
Брошенный не затушенный окурок мог спровоцировать возгорание в деревне под Слонимом - на место вызова выехали 4 пожарных расчета. Позже хозяин постройки признался работникам МЧС, что, наводя порядок внутри, курил. Окурок выбросил в собранные опилки и мусор. Спустя некоторое время он почувствовал специфический запах, а позже заметил и дым. Мужчина сразу вызвал спасателей и на улице ждал их приезда. Огонь повредил крышу, стены закопчены.
Дрибинский р-н
В агрогородке Пудовня под Дрибином горела дача. Из-за чего именно, пока не сообщается. Хозяева незадолго до уехали. О пожаре сообщили местные жители, рассказали спасатели. К их приезду пламя с дома перекинулось и на сарай. Владельцам придется восстановить в жилище крышу, сгорела и часть домашних вещей.
В агрогородке Трилесино в Дрибинском районе ювелирная точность спасателей утром понадобилась 21-летней девушке. Из-за отека она не могла сама снять обручальное кольцо. Теперь придется покупать новое. Чтобы освободить молодую жену от оков золота, специалистам МЧС не оставалось ничего, как украшение распилить.