3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Более 10 тыс. - столько мигрантов погибли по пути в Испанию в 2024 году
По данным испанской правозащитной организации Caminando Fronteras, в 2024 году более 10 тыс. мигрантов погибли в море, пытаясь добраться до Испании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Таким образом, в день погибали около 30 человек. Кроме того, по сравнению с 2023 годом общее число жертв увеличилось на 58 %.
Подавляющее число смертей приходится на так называемый Атлантический маршрут, который считается самым опасным в мире из-за протяженности, ограниченных средств береговой охраны и многообразия океанских течений.
В отчете указывается, что среди погибших - 1538 детей и 421 женщина. Самыми смертоносными месяцами года названы апрель и май. В целом 2024 год стал самым смертоносным с начала учета. В связи с этим организация призвала к срочным мерам для предотвращения подобных трагедий.
По данным Министерства внутренних дел Испании, к 15 декабря этого года в страну по морю прибыло более 57,7 тыс. мигрантов, что на 12 % больше, чем за тот же период 2023 года. Подавляющее большинство прибыли по Атлантическому маршруту.
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"
Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все