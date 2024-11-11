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Более 10 тыс. - столько мигрантов погибли по пути в Испанию в 2024 году

Более 10 тыс. - столько мигрантов погибли по пути в Испанию в 2024 году

По данным испанской правозащитной организации Caminando Fronteras, в 2024 году более 10 тыс. мигрантов погибли в море, пытаясь добраться до Испании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Таким образом, в день погибали около 30 человек. Кроме того, по сравнению с 2023 годом общее число жертв увеличилось на 58 %.

Подавляющее число смертей приходится на так называемый Атлантический маршрут, который считается самым опасным в мире из-за протяженности, ограниченных средств береговой охраны и многообразия океанских течений.

В отчете указывается, что среди погибших - 1538 детей и 421 женщина. Самыми смертоносными месяцами года названы апрель и май. В целом 2024 год стал самым смертоносным с начала учета. В связи с этим организация призвала к срочным мерам для предотвращения подобных трагедий.

По данным Министерства внутренних дел Испании, к 15 декабря этого года в страну по морю прибыло более 57,7 тыс. мигрантов, что на 12 % больше, чем за тот же период 2023 года. Подавляющее большинство прибыли по Атлантическому маршруту.

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