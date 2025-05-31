Более 20 спортсменов погибли в ДТП в Нигерии

По меньшей мере 21 спортсмен погиб в результате падения автобуса с моста в нигерийском штате Кано, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Post.

По словам председателя спортивной комиссии штата Умара Балу Фагге, автобус перевозил 30 атлетов, которые возвращались с национального спортивного фестиваля. Также имеется информация о пострадавших, которых доставляют в больницу, но их точное число не указывается.