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БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
Автор:Редакция news.by
БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭСnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/138d59bf-cefd-435a-8797-fd38fabbedcc/conversions/75cf3d44-c34d-47c4-bf13-e8c8e37b3e79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/138d59bf-cefd-435a-8797-fd38fabbedcc/conversions/75cf3d44-c34d-47c4-bf13-e8c8e37b3e79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/138d59bf-cefd-435a-8797-fd38fabbedcc/conversions/75cf3d44-c34d-47c4-bf13-e8c8e37b3e79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/138d59bf-cefd-435a-8797-fd38fabbedcc/conversions/75cf3d44-c34d-47c4-bf13-e8c8e37b3e79-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 м", - говорится в Telegram-канале станции.
Подробности атаки:
- сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали;
- поврежден служебный автомобиль;
- работа на АЭС после продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена;
- началась оценка нанесенного ущерба;
- подобные действия ВСУ - теракт, который несет угрозу безопасности атомной станции;
- экспертов МАГАТЭ уведомят о случившемся.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.