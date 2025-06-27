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БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 м", - говорится в Telegram-канале станции.

Подробности атаки:

  • сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали;
  • поврежден служебный автомобиль;
  • работа на АЭС после продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность эксплуатации обеспечена;
  • началась оценка нанесенного ущерба;
  • подобные действия ВСУ - теракт, который несет угрозу безопасности атомной станции;
  • экспертов МАГАТЭ уведомят о случившемся.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

ВСУЗапорожская АЭС