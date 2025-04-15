Брестчанку ошибочно признали умершей. Вмешалась прокуратура

Фото Генпрокуратуры news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e7fc5-17a9-43b5-9b5a-4b1b054fe548/conversions/166079da-ea1a-4d23-9213-cb931509df09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e7fc5-17a9-43b5-9b5a-4b1b054fe548/conversions/166079da-ea1a-4d23-9213-cb931509df09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e7fc5-17a9-43b5-9b5a-4b1b054fe548/conversions/166079da-ea1a-4d23-9213-cb931509df09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e7fc5-17a9-43b5-9b5a-4b1b054fe548/conversions/166079da-ea1a-4d23-9213-cb931509df09-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Генпрокуратуры

По требованию прокуратуры Бреста была аннулирована запись о смерти живого человека. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В прокуратуру обратилась брестчанка. По словам женщины, она не могла получить медицинскую помощь в больнице, поскольку числится умершей. Была организована проверка. Выяснилось, что в январе 2021 года бригада скорой медицинской помощи доставила в Брестскую центральную городскую больницу пациентку с диагнозом "кома второй степени". Не приходя в сознание, она скончалась в учреждении здравоохранения. Личные данные женщины были установлены со слов жителей хутора, откуда медики забрали пациентку.

"В ходе проведения первичных проверочных мероприятий был сделан вывод, что умершей является жительница Бреста 1968 года рождения, данные которой назвали соседи. Отделом ЗАГС Брестского горисполкома была произведена регистрация смерти", - рассказали в прокуратуре.

Когда заявительница с паспортом, чьи данные были записаны в свидетельстве о смерти, обратилась в поликлинику, медики об этом сообщили в Следственный комитет. Следователи установили, что женщина, которая умерла, ранее была соседкой по хутору обратившейся в поликлинику брестчанки, имя которой соседи назвали ошибочно. У скончавшейся не было родственников, поэтому данные о ее смерти никто не оспаривал.