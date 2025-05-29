ДТП с тремя легковушками произошло на проспекте Независимости в Минске

На пересечении ул.Сурганова и пр.Независимости в Минске произошло ДТП с тремя легковушками. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.00 на пересечении ул. Сурганова и пр. Независимости водитель Mercedes начал перестраиваться во вторую полосу одновременно с автомобилем Volkswagen, но не предоставил последнему преимущество и столкнулся с ним. От удара Volkswagen вошел в неуправляемый занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi.