Череда терактов потрясла США. Какую связь между трагедиями уже нашли американские власти?

Сразу несколько трагических происшествий потрясли США. В Новом Орлеане водитель въехал в толпу людей, праздновавших начало нового года, а после начал стрельбу. Погибли 15 человек.

Всего через несколько часов в центре Лас-Вегаса взорвался электромобиль Tesla, погиб один человек. Американские власти уже нашли связь между трагедиями. А после стрельба раздалась уже в Нью-Йорке.

Череда терактов. Трагическое начало 2025 года в США

В США 2025-й стартовал с тревожных событий. В Новом Орлеане во время празднования Нового года водитель на внедорожнике на полной скорости влетел в толпу, после чего мужчина выскочил из салона и открыл огонь под тем, кто уцелел.

Убийцу ликвидировали на месте. За жизни пострадавших всю ночь боролись медики. Но число жертв все же увеличилось. Уже 15 погибших. 35 человек получили серьезные ранения. У двоих полицейских серьезные травмы.

Тесса Кандифф, жительница г. Новый Орлеан:

"Мы были там вчера, смотрели фейерверк, но ушли довольно рано, легли спать. Если честно, то ничего не слышали. Проснулись от того, что телефон просто разрывался. Все звонили, спрашивали, все ли у нас нормально. Выглянули за дверь и увидели предупреждающую ленту. В тот квартал вход запрещен. На улице просто мертвая тишина, и это жутко".

Агенты ФБР сообщили: теракт совершил 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар. Он бывший военный. Предварительно установлено, что мужчина был связан с террористической группировкой "Исламское государство". В пикапе Джаббара обнаружили характерный черный флаг.

Президент США Джо Байден решил на место трагедии не ехать, а устроить пресс-конференцию, на которой сообщил очевидные факты из биографии экстремиста.

Джо Байден, президент США:

"ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США, он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск".

Буквально несколько часов спустя произошло еще одно ЧП - на этот раз в Лас-Вегасе, прямо у входа в отель Трампа. Там загорелся, а после и взорвался электропикап Tesla.

Ранение получили 7 прохожих. Как сообщает ABC News, в машине был груз трубок пиротехнического типа. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

На момент взрыва внутри кибертрака находились канистры с зажигательной смесью. Это уже установили правоохранители. Идентифицировать личность погибшего водителя пока не предоставляется возможным.

Илон Маск допустил, что взрыв мог быть терактом, и даже связал произошедшее с атакой в Новом Орлеане.

Илон Маск, бизнесмен:

"Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и F-150, взорванный в Новом Орлеане, были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой".

После этого рядом с концертным залом "Амазура" в нью-йоркском районе Куинс прозвучали выстрелы. По данным CNBC, пострадали по меньшей мере 13 человек, стрельба была в ночном клубе.

Происходящее в США многие связывают с предстоящей сменой курса в Вашингтоне. Республиканцы приходят на место демократов. И словно кто-то собирается подорвать страну изнутри накануне нового политического сезона.

К слову, уже в пятницу, 3 января, начинает свою работу новый Конгресс США. А 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа.