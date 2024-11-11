ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба - есть раненые

В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере 13 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи и дополнительные экипажи полицейских.

Правоохранители разыскивают белый BMW. На нем, предположительно, скрылся стрелок.

стрельба

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все