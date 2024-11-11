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В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба - есть раненые
В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба. Ранения получили по меньшей мере 13 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи и дополнительные экипажи полицейских.
Правоохранители разыскивают белый BMW. На нем, предположительно, скрылся стрелок.
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