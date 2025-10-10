3.69 BYN
Через белорусско-латвийскую границу пытались незаконно провезти парфюмерию на 130 тыс. долларов
Реальная цена товара оказалась почти в 9 раз больше указанной в документах. Партию парфюмерии на 130 тыс. долларов по заниженной стоимости попытался провести через границу литовский перевозчик.
По информации белорусской таможни, VOLVO со сборным грузом, среди которого был и ароматный, ехал через пункт пропуска "Григоровщина" - это белорусско-латвийская граница. Во время досмотра витебские таможенники обратили внимание на несоответствия в представленных сведениях: на бумагах стоимость перевозимого парфюма была всего 15 тыс. долларов. А это выходила солидная экономия на таможенных платеж - больше 30 тыс. долларов в эквиваленте.
Теперь литовскому перевозчику придется заплатить еще примерно на 10 тыс. долларов больше, только в качестве штрафа - административный процесс по данному факту уже начат.