Четверо работников несколько месяцев похищали продукцию мясокомбината в Кобринском районе
Автор:Редакция news.by
По данным следствия, ветеринарный врач убойной площадки организовала хищение мясной продукции. Она вступила в сговор с изготовителем колбасной оболочки и уборщиком помещений, а также привлекла четвертую сообщницу, которая взяла на себя обязательства по сбыту похищенного.
Схема была выявлена прокуратурой. Как выяснилось, все работало следующим образом: после убоя скота, поступившего от сельхозпредприятий, ветеринарный врач при проведении санитарной экспертизы срезала с туш часть мяса. Затем она вместе с коллегами выносила продукцию и реализовывала знакомым.