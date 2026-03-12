Четверо работников несколько месяцев похищали продукцию мясокомбината в Кобринском районе

По данным следствия, ветеринарный врач убойной площадки организовала хищение мясной продукции. Она вступила в сговор с изготовителем колбасной оболочки и уборщиком помещений, а также привлекла четвертую сообщницу, которая взяла на себя обязательства по сбыту похищенного.