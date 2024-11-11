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Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 174 человек
Столкновение "Боинга-737" со стаей птиц могло стать причиной трагедии в южнокорейском Муане.
На любительском видео, которое тиражируют информагентства, можно заметить, как в один из двигателей самолета попадает птица. После этого мотор перестает работать, вместе с ним неисправность получило и шасси. При посадке самолет пронесся на брюхе по взлетно-посадочной полосе, в конце которой взорвался.
На борту "Боинга-737" находился 181 человек. Среди них 5 детей в возрасте до 10 лет. Чудом спастись удалось только двум стюардессам. Число погибших выросло до 174. Пассажиры злополучного самолета были по преимуществу южнокорейцами, лишь двое оказались гражданами Таиланда. Других иностранцев на борту не было.
В связи с трагедией в аэропорту Муан отменили все рейсы. И как стало известно, диспетчерская вышка гавани предупреждала "Боинг" об опасности столкновения с птицами, пишет "Рёнхап".
В этом есть какая-то зловещая издевка судьбы, но в точности такой же инцидент произошел в канадском Галифаксе. К счастью, там обошлось без жертв. У самолета канадской авиакомпании по неустановленным пока причинам не сработало одно из шасси. Лайнер совершил жесткую посадку на брюхо, загорелся, но чудом не взорвался.
Фото AP Photo
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