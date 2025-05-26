Число пострадавших в Ливерпуле возросло до 50

В Ливерпуле совершен наезд на толпу футбольных фанатов. Число пострадавших увеличилось до 50, из них 27 доставлены в больницу, некоторые в критическом состоянии.

Известно, что в людей, праздновавших победу своей команды в Премьер-лиге, въехал 53-летний британец.

После того как автомобиль в буквальном смысле проехался по толпе, рядом находящиеся болельщики предприняли попытку совершить самосуд. От нападавшего их оттеснила полиция. Происшествие вызвало всплеск негодования в социальных сетях. Британцы ставят его в вину премьеру Стармеру.