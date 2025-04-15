Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 74

Растет число жертв ракетных авиаударов США по Йемену. Сообщается, что погибших уже 74 человека, более 170 получили ранения.

Главной целью было лишить хуситов источников топлива и доходов. Около 70 % импорта Йемена и 80 % его гуманитарной помощи проходят через порты Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф.