3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 74
Растет число жертв ракетных авиаударов США по Йемену. Сообщается, что погибших уже 74 человека, более 170 получили ранения.
Порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал, подвергся атаке с воздуха минувшей ночью. Возник сильный пожар. Порт практически уничтожен.
Главной целью было лишить хуситов источников топлива и доходов. Около 70 % импорта Йемена и 80 % его гуманитарной помощи проходят через порты Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф.