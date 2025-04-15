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Число жертв авиаударов США по Йемену выросло до 74

Растет число жертв ракетных авиаударов США по Йемену. Сообщается, что погибших уже 74 человека, более 170 получили ранения.

Порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал, подвергся атаке с воздуха минувшей ночью. Возник сильный пожар. Порт практически уничтожен.

Главной целью было лишить хуситов источников топлива и доходов. Около 70 % импорта Йемена и 80 % его гуманитарной помощи проходят через порты Рас-Иса, Ходейда и Ас-Салиф.

жертвыЙемен