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Число жертв мощного наводнения в Китае увеличилось до 40
Автор:Редакция news.by
Растет число жертв мощного наводнения в Китае. Погибших уже 40.
Причиной стихийного бедствия стали обильные многодневные ливни. От Пекина и севернее него за несколько дней выпало до 800 мм осадков. Потоки воды, стекавшие с гор в низинные регионы, легко уносили с собой автомобили, смывали дома и мосты.
Власти провели срочную эвакуацию 80 тыс. жителей. Стихия затронула даже окраинные районы столицы.
Опасность молниеносных наводнений продолжает расти: синоптики предупреждают, что 29 июля ливни могут даже усилиться.