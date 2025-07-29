Число жертв мощного наводнения в Китае увеличилось до 40

Причиной стихийного бедствия стали обильные многодневные ливни. От Пекина и севернее него за несколько дней выпало до 800 мм осадков. Потоки воды, стекавшие с гор в низинные регионы, легко уносили с собой автомобили, смывали дома и мосты.