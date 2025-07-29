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Число жертв мощного наводнения в Китае увеличилось до 40

Растет число жертв мощного наводнения в Китае. Погибших уже 40.

Причиной стихийного бедствия стали обильные многодневные ливни. От Пекина и севернее него за несколько дней выпало до 800 мм осадков. Потоки воды, стекавшие с гор в низинные регионы, легко уносили с собой автомобили, смывали дома и мосты.

Власти провели срочную эвакуацию 80 тыс. жителей. Стихия затронула даже окраинные районы столицы.

Опасность молниеносных наводнений продолжает расти: синоптики предупреждают, что 29 июля ливни могут даже усилиться.

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