Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 17

Число жертв в результате сильнейшего землетрясения в Мьянме превысило 1 600. Кроме того, 3 408 человек получили травмы различной степени тяжести, а 139 - остаются в списке пропавших без вести.

Стихия также затронула Бангкок. Число погибших в столице Таиланда продолжает расти. Их уже 17. 32 человека пострадали. Судьба более 80 остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются с надеждой найти живых под завалами. После землетрясения в Таиланде начался еще и лесной пожар.