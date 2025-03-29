3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 17
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3802bd-675e-426f-846e-a3e99bb7d532/conversions/6f92114c-131f-4fbd-8460-f55fd30ccafe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3802bd-675e-426f-846e-a3e99bb7d532/conversions/6f92114c-131f-4fbd-8460-f55fd30ccafe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3802bd-675e-426f-846e-a3e99bb7d532/conversions/6f92114c-131f-4fbd-8460-f55fd30ccafe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b3802bd-675e-426f-846e-a3e99bb7d532/conversions/6f92114c-131f-4fbd-8460-f55fd30ccafe-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПосле землетрясения в Таиланде начался еще и лесной пожар
3_22025-03-30T06:33:33.000000Z00
Число жертв в результате сильнейшего землетрясения в Мьянме превысило 1 600. Кроме того, 3 408 человек получили травмы различной степени тяжести, а 139 - остаются в списке пропавших без вести.
Стихия также затронула Бангкок. Число погибших в столице Таиланда продолжает расти. Их уже 17. 32 человека пострадали. Судьба более 80 остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются с надеждой найти живых под завалами. После землетрясения в Таиланде начался еще и лесной пожар.