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Что известно о крушении самолета в Южной Корее

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Фото БЕЛТА

В аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Власти полагают, что большинство людей, находившихся на борту (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибло, за исключением 2 спасенных, сообщило агентство Yonhap. Число подтвержденных жертв достигло 120.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства катастрофы
  • Самолет вылетел из Бангкока и должен был сесть в 08:30 по местному времени (02:30 мск).
  • По информации Yonhap, из-за неисправности шасси борт пытался приземлиться на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в ее конце самолет загорелся.
  • Очевидцы рассказали, что еще до посадки в аэропорту на правом крыле самолета было видно возгорание.
  • По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.
  • На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным газеты "Чосон ильбо", среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.
  • Двух человек удалось спасти. Число погибших достигло 120.
  • Состояние обоих выживших в авиакатастрофе оценивается положительно.
  • Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала разбившийся самолет об опасности столкновения с птицами.
  • Специалисты не обнаружили проблем во время предполетного осмотра, заявил генеральный директор компании Jeju Air Ким И Бэ.
Реакция в Южной Корее и в мире
  • Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават выразила соболезнования близким погибших и распорядилась оказать помощь возможным выжившим таиландским гражданам.
  • Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы.
  • Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой.
  • Компания Jeju Air заявила, что окажет помощь семьям погибших.
  • Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил, что правительство объявило уезд Муан особой зоной бедствия, что позволит выделить государственную помощь.
О самолете
  • Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года. 
  • Лайнер считался "относительно новым", всего у компании по состоянию на сентябрь 2023 года было 39 таких самолетов.
Республика Кореякрушение самолета

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