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Что известно о крушении самолета в Южной Корее
В аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее, самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
Власти полагают, что большинство людей, находившихся на борту (175 пассажиров и 6 членов экипажа) погибло, за исключением 2 спасенных, сообщило агентство Yonhap. Число подтвержденных жертв достигло 120.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства катастрофы
- Самолет вылетел из Бангкока и должен был сесть в 08:30 по местному времени (02:30 мск).
- По информации Yonhap, из-за неисправности шасси борт пытался приземлиться на фюзеляж, но летчики не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и после удара об ограждение в ее конце самолет загорелся.
- Очевидцы рассказали, что еще до посадки в аэропорту на правом крыле самолета было видно возгорание.
- По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.
- На борту самолета находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным газеты "Чосон ильбо", среди пассажиров было 173 корейца и 2 тайца.
- Двух человек удалось спасти. Число погибших достигло 120.
- Состояние обоих выживших в авиакатастрофе оценивается положительно.
- Диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала разбившийся самолет об опасности столкновения с птицами.
- Специалисты не обнаружили проблем во время предполетного осмотра, заявил генеральный директор компании Jeju Air Ким И Бэ.
Реакция в Южной Корее и в мире
- Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават выразила соболезнования близким погибших и распорядилась оказать помощь возможным выжившим таиландским гражданам.
- Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место авиакатастрофы.
- Посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой.
- Компания Jeju Air заявила, что окажет помощь семьям погибших.
- Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил, что правительство объявило уезд Муан особой зоной бедствия, что позволит выделить государственную помощь.
О самолете
- Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года.
- Лайнер считался "относительно новым", всего у компании по состоянию на сентябрь 2023 года было 39 таких самолетов.
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