Дебошир из Пинска по ошибке разнес дом пенсионера

Ревность двигала дебоширом из Пинска, когда он шел к оппоненту разбираться. Свой гнев мужчина не сдерживал: снаружи разбил окна дома, сломал дверь, после зашел внутрь жилища и там продолжил крушить мебель и бить посуду. И, выпустив пар, ушел.

Каково же было удивление дебошира, когда выяснилось, что он по ошибке разнес дом ни в чем не повинного пенсионера!

"В оперативно-дежурную службу Пинского ГОВД поступило сообщение от 76-летнего пинчанина с сообщением о том, что в его частный дом ворвался неизвестный. Правоохранители оперативно установили, что к произошедшему причастен 39-летний неработающий местный житель. Он пришел в гости к своей бывшей девушке, однако вместо этого устроил сцену ревности. Девушка, заметив неадекватное состояние бывшего ухажера, отправила его домой. Однако фигурант домой не пошел, а решил выяснить отношения с конкурентом и направился, как он считал, к нему по месту жительства, однако ошибся адресом".